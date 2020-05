I-au pus mască și lui Budha O masca de protectie sanitara a fost montata pe o statuie de mari dimensiuni care il reprezenta pe Buddha, situata intr-un templu din Bangkok, pentru a creste gradul de constientizare in randul publicului in legatura cu pandemia de COVID-19, informeaza DPA. ''Am procedat astfel ca localnicii aflati in intrecere sa poata vedea ca Buddha poarta de asemenea masca faciala'', a declarat Phra Taweesup Santamano, abatele templului Wat Nithetratpradit, situat in suburbiile capitalei thailandeze. Citește și: Ultima ora! Dupa 15 mai se deschid Bisericile, dar mall-urile, restaurantele și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cine traiește, traiește, la munca, cine moare, moar! Trebuie sa taim cu virusul, daca traim cu el, sa ieșim la munca. Oamenii au facut virusul asta! Dracul i-a pus pe oameni ca sa inchida bisericile. Dar, uite cum a ieșit! Bisericile se deschis, dar cluburile de noapte stau inchise. Noaptea la drogangeala,…

- O masca de protectie sanitara a fost montata pe o statuie de mari dimensiuni care il reprezenta pe Buddha, situata intr-un templu din Bangkok, pentru a creste gradul de constientizare in randul publicului in legatura cu pandemia de COVID-19, informeaza DPA. ''Am procedat astfel ca localnicii…

- Statuile lui Buddha din templele din Bangkok sunt acoperite cu maști de fața, intr-o campanie care sa reaminteasca cetațenilor din Thailanda de masurile de protecție pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus in țara, informeaza agenția EFE.In templele budiste Wat Nithet Rat Pradit și Wat…

- Dat fiind faptul ca un capitol special setul de reguli publicat de INSP este dedicat lacașurilor de cult, inseamna ca oficialii iau foarte serios in considerare redeschiderea bisericilor din 15 mai. • Precauțiuni universal valabile 1. Accesul persoanelor in lacașurile de cult va fi permis numai cu respectarea…

- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP, potrivit Agerpres. Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare…

- Un pasager dintr-un tren belgian a fost arestat dupa ce a fost filmat scotandu-si masca de pe fata, lingandu-și degetele și ștergandu-le apoi pe o bara din vagon.Imaginile incredibile au fost postate pe toate retelele de socializare si s-au viralizat imediat. Autoritatile de transport belgiene au anuntat…

- Acum cateva saptamani, o masca medicinala era cumparata cu 70 de bani. In prezent, in farmaciile care mai au astfel de produse pe stoc, o masca costa 30 de lei. Insa, pe site-urile de vanzari online prețul unei cutii cu 50 de maști se ridica la 500 de lei. Specula a ajuns la cote maxime, iar autoritațile…

- In contextul in care cazurile de gripa și infecții respiratorii cresc de la o saptamana la alta, Ministerul Sanatatii recomanda populației ca, in aceasta perioada cu temperaturi scazute și fenomene meteorologice extreme, sa asculte sfatul medicilor și sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor.…