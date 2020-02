Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani din Arges s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral si suspiciune de fractura la membrul superior stang dupa ce, luni seara, a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar.

- Un barbat a fost lovit pe trecerea de pietoni de pe șoseaua de centura a municipiului Focșani, in zona cartierului ANL. La fața locului a ajuns o ambulanța și un echipaj al poliției. De reținut ca, deși nu a foat grav ranit, barbatul a fost urcat in mașina cu care a fost lovit de catre […] Articolul…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Ana Ipatescu din municipiul Suceava, un barbat de 49 de ani din judetul Botosani a surprins și accidentat ușor un localnic de 66 de ani angajat in traversarea regulamentara a strazii pe marcajul pietonal. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru…

- Un barbat a murit marti, in Bucuresti, dupa ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni marcata si semnalizata corespunzator din zona Luica. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, in jurul orei 11,50, pe Strada Luica nr. 35, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si…

- Luni, la ora 11.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza municipiului. La fata locului s-a constatat ca un varstnic de 81 de ani, care a condus un autoturism pe strada Olteniei din municipiu, in momentul in care a ajuns la intersectie cu bulevardul…

- Un barbat a fost accidentat grav de o masina pe trecerea de pietoni, miercuri seara, pe bd. Ferdinand din Capitala, sensul de mers catre sos. Mihai Bravu. Conform Brigazii Rutiere, pietonul a fost ranit grav...

- Marti, 19 noiembrie, un barbat in varsta de 50 de ani din Tisa a fost lovit mortal de o masina in timp ce acesta se afla pe o trecere de pietoni. “In aceasta dupa-amiaza, pe DN18 in localitatea Tisa, a avut loc un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Este vorba despre un barbat de…

- In data 04.11.2019, in jurul orei 07:30, un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Balcescu, la intersecția cu strada Dorobanților, din municipiul Deva, la efectuarea virajului spre dreapta (pe strada Dorobanților), nu a acordat…