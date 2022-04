Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au descins in locuințele a doi barbați din Cluj-Napoca, banuiți ca in urma cu aproape o luna au profitat de neatenția unei femei și i-au furat telefonul mobil din buzunar. Scena furtului s-ar fi petrecut intr-un mijloc de transport in comun.Cei doi barbați de 36, respectiv 38 de ani…

- Polițiștii din Timiș au facut marți patru percheziții domiciliare in localitatea Darova, in urma carora au confiscat mai multe arme, dar și trofee de colți și pinteni de animale. Trei barbați au fost reținuți. Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au facut marți patru percheziții domiciliare in localitatea…

- Ieri, 28 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier Baia Mare și ai Postului de Poliție Recea au dispus reținerea a doi barbați de 48 și 54 de ani din Baia Mare, care au condus autoturisme la data de 26 și 27 martie a.c. aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, respectiv cu valori de 1,39 și 1,44…

- Azi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 34 și 19 ani, din municipiul Gherla, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari a reieșit faptul ca, ieri, 18 martie, in jurul orei…

- Polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare in județul Cluj, intr-un dosar penal, in care se fac cercetari pentru trafic de persoane și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

- Ieri, 15 februarie 2022, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au reținut 4 barbați, de 20, 28, 32 și 47 de ani, toți din comuna Lunca Mureșului, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara…

- In urma activitaților desfașurate de polițiștii de investigații criminale din județele Argeș, Brașov și Dambovița, au fost identificați, reținuți și ulterior arestați preventiv, trei barbați, banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni de talharie calificata. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații…

- In ziua de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și au reținut trei barbați, de 20,…