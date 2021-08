Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, din Petrosani, au fost arestati preventiv, fiind banuiti ca ar fi furat un seif cu peste 168.000 de lei care se afla in sediul unei asociatii a pensionarilor din localitate, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.…

- Trei persoane au decedat, in noaptea de joi spre vineri, pe soseaua de centura a municipiului Focsani, in urma impactului intre autoturismul in care acestea calatoreau si un TIR, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In cursul noptii, la ora 1,20, politistii din cadrul Serviciului…

- Sase angajati ai benzinariei de la care ar fi fost sustrasa, in total, o cantitate de peste o mie de litri de combustibil, au fost retinuti pentru furt calificat, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. “In urma perchezitiilor care au avut loc ieri, 17 iunie, la persoane banuite…

- Un numar de 69 de caini ce erau tinuti in conditii improprii, fara hrana si fara apa, in halele dezafectate ale unei ferme zootehnice din municipiul Orastie, au fost salvati de politistii de la Protectia Animalelor, in urma acestei actiuni ei fiind preluati si relocati intr-un adapost autorizat,…

- Doi tineri din Blaj sunt banuiti ca ar fi patruns, fara drept, intr-o locuinta de unde ar fi sustras diferite bunuri, precum si cheile unui autoturism pe care l-au luat ulterior din curtea victimei si cu care, apoi, ar fi acrosat doua masini, dintre care un taxi, din interiorul caruia ar fi sustras…

- Trei barbati au intrat in atentia politistilor din Brad, fiind acuzati ca au patruns ilegal si au furat minereu aurifer din galeriile fostei Mine Barza, inchisa operational din anul 2006. "Politistii au stabilit ca cei trei barbati, in varsta de 50, 59 si 69 de ani, au patruns in galeriile…