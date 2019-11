Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul autocisternei care a fost filmat in Hunedoara in timp ce intra in repetate depașiri pe linie continua și in curbe fara vizibilitate a fost prins. Barbatul a fost amendat cu 580 de lei și a ramas fara carnet pentru 30 de zile, potrivit Mediafax.Polițiștii au stabilit, marți, ca șoferul…

- Potrivit politistilor, barbatul intentiona sa ajunga de pe un drum judetean pe DN7, iar la o trecere de nivel peste calea ferata nu a respectat semnificatia indicatorului 'Stop' si a fost surprins de trenul de calatori care circula pe relatia Arad-Simeria. 'In urma evenimentului rutier a rezultat…

- Un tanar a fost depistat in trafic, in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, in timp ce conducea un autoturism furat, fara a detine permis de conducere, pentru retinerea acestuia politistii folosind armamentul din dotare, scrie Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Soferul circula sinuos prin trafic si a fost sesizat de alti colegi din trafic, in timp ce conducea din sant in sant, prin localitatea Tomesti. „Politistii Sectiei 1 Rurale Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.…

- Soferul unui taxi si doi pasageri, intre care o gravida in varsta de 17 ani, ani au fost accidentati, luni, in Medias, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit de autoturism care nu a acordat prioritate, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, o conducatoare…

- Soferul vinovat de producerea accidentului din satul tulcean Vacareni, in urma caruia doua persoane au decedat, a parasit locul evenimentului si a fost gasit de politisti in satul lui natal, Luncavita, a anuntat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Irina…