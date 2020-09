Stiri pe aceeasi tema

- Protestul de la Mintia, declarat ilegal, a incetat Sediul Complexului Energetic Hunedoara. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea Cu puțin timp în urma, protestul de la Termocentrala Mintia s-a încheiat, dupa ce Tribunalul Hunedoara s-a pronunțat în ședința publica de astazi cu privire la ilegalitatea…

- Patru angajati ai termocentralei Mintia au intrat joi in greva foamei, in contextul in care salariatii unitatii au declansat un protest in urma cu patru zile, nemultumiti ca anumite drepturi salariale sunt neplatite de sase luni si ca nu stiu care este planul de reorganizare al Complexului Energetic…

- Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia a fost suspendat, marti, dupa mai multe ore de discutii intre reprezentantii sindicatelor, cei ai administratiei si conducerea Prefecturii Hunedoara, urmand ca problemele salariatilor sa fie prezentate la Guvern in cadrul unei intalniri care va fi…

- Continua protestele la Termocentrala Mintia Sediul Complexului Energetic Hunedoara. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea Muncitorii de la Termocentrala Mintia protesteaza din nou astazi, pentru a treia oara în ultimele trei luni. Cei din schimbul I nu au intrat de dimineața la munca, nemulțumiți…

- Peste 140 de salariati ai termocentralei Mintia au declansat marti dimineata un protest spontan si au refuzat sa intre la lucru, cerand un program de salvare a producatorului de energie electrica, dar si plata unor drepturi banesti ce sunt intarziate de cinci luni. UPDATE Reprezentantii Sindicatului…

- Peste 140 de angajați ai termocentralei Mintia au declanșat marți dimineața un protest spontan. Aceștia cer plata unor drepturi banești intarziate de cinci luni și un program de salvare a termocentralei, relateaza Agerpres.”Schimbul dedimineata a ramas la poarta. Solicitam un program de salvare a termocentraleisau,…

- Peste 4.500 de apartamente din Deva au ramas, sambata, fara apa calda, dupa ce termocentrala Mintia a fost oprita pentru ca s-a depasit consumul de gaz stabilit prin contractul cu Transgaz, informeaza Agerpres. "Am depasit consumul de gaz pe care il aveam in contractul cu Transgaz. Termocentrala a fost…

- Cateva mii de locuințe din Deva vor ramane fara apa calda, dupa ce sambata Termocentrala de la Mintia a fost oprita din nou. Conform liderului Sindicatului „Solidaritatea” Hunedoara, Cristian Istoc,...