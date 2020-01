Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de angajati ai Termocentralei Mintia au declansat, luni dimineata, un protest spontan, ei fiind nemultumiti de faptul ca nu si-au primit avansurile la salariul pe luna decembrie, conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) incercand sa dezamorseze acest conflict prin discutii…

- Corpul de Control al ministrului Culturii va verifica luni dimineata daca au fost respectate "toate procedurile legale" pentru organizarea petrecerii de Revelion la Biblioteca Nationala a Romaniei. "Corpul de Control al ministrului va verifica luni, la prima ora, daca au fost respectate…

- Petroșaniul a ramas, in aceasta iarna, fara caldura și apa calda, din cauza lipsei carbunelui la Termocentrala Paroșeni. Reprezentanții Sindicatului Solidaritatea Hunedoara spun ca probleme sunt și la Termocentrala Mintia, care alimenteaza orașul Deva și cer intervenția urgenta a Guvernului, potrivit…

- Conform siteului stiripesurse.ro, Ministrul de Interne a publicat marți un Ordin prin care structuri-cheie aflate in coordonarea sa, printre care Departamentul de Informații și Protecție Interna (DIPI, fostul Doi și-un sfert), Direcția Generala Anticorupție (DGA) și Corpul de Control al Ministrului,…

- Președintele sindicatului: Este important sa se aduca urgent acest carbune Testele de ardere cu carbune indonezian sarac în sulf efectuate vineri la termocentrala Mintia s-au încheiat cu succes si permit producatorului de energie electrica sa se încadreze în normele…

- Ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, a declarat vineri, la Izbiceni, ca a trimis Corpul de control pentru verificari la Casa de Comert pentru produse agroalimentare "Unirea", dupa ce persoane din Consiliul de Administratie al magazinelor mentionate i-ar fi transmis ca acolo sunt "probleme cu…

- Aprovizionarea cu carbune a termocentralei Mintia a fost reluata pe calea ferata, in conditiile in care conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a ajuns la un acord cu compania de transport feroviar in ceea ce priveste plata datoriilor, inclusiv cu sprijinul Primariei Deva. "Primaria…

- Hotararea instantei de judecata poate fi atacata cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. "Instanta Tribunalului Hunedoara a respins cererea pentru deschiderea procedurii generale de insolventa formulata de debitorul SC Complexul Energetic Hunedoara SA si a respins cererea de suspendare…