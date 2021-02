Hunedoara: Protest spontan al energeticienilor de la Termocentrala Mintia

Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie formata din administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian Rosu, si lideri sindicali ai minerilor de la exploatarea de carbune Lupeni a plecat joi spre Bucuresti pentru a avea o discutie la Ministerul Energiei pe tema intarzierii salariilor in cadrul societatii.…

- Autoritatea locala din, de aceasta data, comuna Ciorogarla (deși situația este simliara cu a altor localitați din județ), este decisa sa ceara Consiliului Local creșterea cuantumului amenzilor, investiții in iluminarea corespunzatoare a zonele vulnerabile, monitorizare video și patrulari frecvente ale…

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, opt perchezitii in Bucuresti si una in judetul Calarasi intr-un dosar privind fapte de inselaciune, mai multe persoane fiind depistate ca primeau, pe baza unor documente false, indemnizatia destinata angajatilor implicati in lupta anti-COVID-19. "In perioada martie…

- Ecologizarea slamului din batalurile cu deseuri chimice care au apartinut fostului combinat chimic BICAPA din Tarnaveni ar putea incepe in circa 10-15 ani, cand se preconizeaza ca va fi gata uzina care va exploata o serie de componente ce pot fi valorificate, a declarat, luni, seful Agentiei pentru…

- Primaria Capitalei are intenția de a cumpara Elcen pentru a rezolva problema sistemului de termoficare din București, dupa cum a anunțat Nicușor Dan, dar este nevoie de acordul Guvernului și al Consiliului general al Capitalei. „Ne-am exprimat intenția de a cumpara Elcen. Este un deziderat care a aparut…

- Bobby Paunescu depune astazi la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dosarul cu solicitarea de finanțare pentru noul sau film, „Fantomele”, potrivit evz.ro. Scenariul filmului este realizat de Bobby G.M. Paunescu in colaborare cu americanul Kent Jones, președintele prestigioasei…

- Copiii și tinerii aflați in plasament in casele de tip familial și apartamentele din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu au primit daruri de la Moș Nicolae cu sprijinul Asociației S.O.S. Viețile Copiilor. Și in acest an, membrii și voluntarii acestei organizații…