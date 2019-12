Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de turisti sunt asteptati in perioada Craciunului in statiunea Straja, din Valea Jiului, unde se poate schia pe patru partii pregatite din timp pentru acest moment al anului, tunurile de zapada artificiala functionand la maxim pentru a asigura calitatea ceruta de iubitorii sporturilor…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra pericolului de producere a unor avalanse de mici dimensiuni, dar periculoase pentru turistii care se urca pe munte, la peste 1.600 de metri altitudine, pe trasee din masivele Retezat si Valcan. Potrivit sefului Salvamont Lupeni-Straja, George…

- Constructorii au inceput montarea modulelor prevazute pentru realizarea celor doua tuneluri de pe drumul care urca spre statiunea Parang, din Valea Jiului, rolul acestora fiind sa evite intersectarea soselei cu partiile de schi din zona. La finalizarea celor doua tuneluri, in lungime de 15 metri fiecare,…

- Sezonul de schi in statiunea Straja se va deschide pe 6 decembrie, de Mos Nicolae, iubitorii sporturilor de iarna avand la dispozitie partia Constantinescu, unde, in urma cu o saptamana, au fost pornite tunurile de zapada artificiala. Tunurile de zapada au fost pornite si pe partia Platoul…

- Stațiunea montana Straja a fost acoperita cu un strat subțire de zapada. Temperaturile scazute care s-au inregistrat in sudul județului Hunedoara au dus la transformarea ploii in zapada. In Straja este pentru prima data in acest sezon cand stațiunea montana este acoperita cu un strat subțire…

- Constructorii vor turna primul strat de asfalt pe drumul judetean care urca din Petrosani spre statiunea montana Parang, din masivul cu acelasi nume, pana la inceputul lunii noiembrie, astfel ca, inca din acest an, noua sosea va putea fi

- Sapte turisti cehi, care au ramas blocati cu patru masini de teren in Muntii Retezat, au fost salvati de jandarmii montani dupa ce au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat, miercuri, Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara.