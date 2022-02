Consiliul Judetean Hunedoara a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat finalizarea evaluarii cererilor de finantare depuse in a doua sesiune a apelului ”Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale”. “In urma evaluarilor au fost selectate pentru finantare, in limita alocarii disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj. Intre acestea se numara patru proiecte inscrise de catre judetul Hunedoara…