Hunedoara: Nemulţumiţi de salarii, paramedicii au protestat în faţa Prefecturii şi Consiliului Judeţean Mai mult de jumatate dintre paramedicii civili din judetul Hunedoara au protestat, marti, timp de doua ore, in fata cladirii Prefecturii si Consiliului Judetean (CJ) din Deva, ei afirmand ca sunt nemultumiti de salariile mici pe care le obtin, in comparatie cu colegii lor din structurile ISU si de faptul ca nu vad o perspectiva pozitiva in ceea ce priveste activitatea pe care o desfasoara. Cei peste 40 de paramedici prezenti la protest au venit din toate modulele SMURD ale judetului Hunedoara, ei mentionand ca salariile pe care primesc sunt de circa 1.800 de lei net, in conditiile in care colegii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

