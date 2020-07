Starea de sanatate a celor 15 mineri intoxicati cu fum in urma incidentului care a avut loc marti in subteranul Minei Livezeni este buna, ei urmand sa fie externati joi din Spitalul de Urgenta Petrosani. "Starea de sanatate a celor 15 salariati ai minei Livezeni este foarte buna. Nimeni nu este grav, dar asa a fost procedura, sa ramana internati in spital, pentru a nu aparea complicatii ulterioare. Joi dimineata vor ajunge acasa cu totii", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu. Potrivit acestuia, in cursul zilei de joi va…