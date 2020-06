Stiri pe aceeasi tema

- Incident la Mina Livezeni, din Hunedoara.La nivelul judetului Hunedoara a foat activat Planul Rosu de interventie. Conform informatiilor furnizate de apelant, mai multe persoane aflate in subteran ar fi intoxicate cu fum si gaze toxice.La fata locului, intervin o autospeciala pentru transport victime…

- Cinci persoane, intre care doi minori, au fost raniți, astazi, pe DN 74, in comuna Crișcior, județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit ISU Hunedoara, doua mașini au intrat in coliziune pe DN 74, in zona localitații Crișcior. In mașinile implicate in accident erau cinci persoane.…

- -Un protest a fost organizat, luni dimineața, la Termocentrala Mintia, din Hunedoara, la acesta participand peste 100 de angajați ai instituției, potrivit liderilor sindicali.Oamenii cer drepturile salariale restante și asigurarea carbunelui de la rezerva de stat, relateaza Mediafax.ro…

- Incident șocant la o manastire din Hunedoara! S-a lasat cu scandal și imbranceli dupa ce doi barbați au incercat sa opreasca o slujba. Potrivit acestora, au ajuns și la spital, dupa ce au fost agresați fizic.

- Peste 30.000 de persoane au intrat in Romania, prin Vama Nadlac, fara niciun control epidemiologic, de la ridicarea Starii de Urgența. Autoritatile romane par ca au fost luate prin surprindere de numarul mare de romani care au intrat in țara dinspre Ungaria. Oamenii s-au calcat in picioare pentru a…

- Au ieșit la iveala informații cutremuratoare privind situația cu care se confrunta membri ai echipajelor plasați in carantina pe navele de croaziera: sinucideri și greve ale foamei! O romanca a carei fiica este blocata pe un vas din Filipine a lansat un apel.

- Zeci de persoane din satul Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, au incins o petrecere pe strada in seara zilei de 19 aprilie. Imagini de la petrecerea cu manele au fost publicate pe o pagina de socializare. Inca de la inceputul filmarii, pe ritmuri de manele, unul dintre petrecareți a strigat ”sa…