- Pompierii reusisera joi dimineata sa il gaseasca pe primul dintre cei doi muncitori. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara au anuntat ca au facut eforturi pentru scoaterea primului muncitor, gasit sub o placa de beton, dar ca barbatul nu da semne de viata. La momentul acela…

- ISU Hunedoara a transmis ca cei doi muncitori prinși miercuri sub daramaturi la Mina Uricani sunt morți. Au fost gasite ambele victime de la Mina Uricani, decedate. Este vorba despre doi barbați in varsta de 30, respectiv 41 de ani. Un turn de extracție de la mina s-a prabușit, iar doua persoane care…

- A fost gasit unul dintre cei doi muncitori prinși sub daramaturi la Mina Uricani. Acesta nu da semne de viața, dar autoritațile nu se pronunța asupra starii sale pana ce nu-l scot de sub placa de beton, anunța Mediafax. Unul dintre muncitorii prinsi sub turnul de extractie prabusit al minei Uricani…

- Pompierii au reusit sa il gaseasca pe primul dintre cei doi muncitori prinsi sub tone de moloz, dupa prabusirea unui turn de extractie de la Exploatarea Minera Uricani. Barbatul nu da semne de viata, fiind prins sub o placa de beton.

- Cel puțin doi muncitori sunt prinși sub cateva tone de moloz, dupa ce un turn de extracție de la Mina Uricani (județul Hunedoara) s-a prabușit. Reprezentanții Ambulanței din Hunedoara intervin la Mina Uricani, unde s-a produs un accident de munca și cel puțin doua persoane au fost prinse sub daramaturi.…

- Inca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul total al celor decedati pana in prezent din aceasta cauza ajungand la 72, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei – una de 60 de ani din Ialomita si alta de 53 de ani din judetul Hunedoara…

- ​Al 9-lea caz de coronavirus a fost confirmat în România, un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care se afla în izolare la domiciliu din 26 februarie, când revenise în țara din Bergamo. Barbatul va fi internat la Spitalul de boli infecțioase din Timișoara…

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…