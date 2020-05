Hugh Grant, gest INEDIT pentru un copil bolnav de cancer

Stiri pe aceeasi tema

- Hugh Grant si-a reluat rolul Phoenix Buchanan din filmul "Paddington 2", pentru a participa la o campanie caritabila. Starul a luat parte la o provocare lansata de organizatia Solving Kids Cancer, in numele lui...

- Starul celor de la Juventus s-a intors acasa, la Madeira, pentru a fi alaturi de mama lui care, de curand, a suferit un atac de cord. In Portugalia, CR7 a aflat ca trebuie sa stea izolat in urmatoarele 14 zile.

- Internationalul francez Kylian Mbappe nu s-a putut antrena in ultimele doua zile, dupa ce a acuzat o stare febrila si dureri puternice in gat, fiind incert pentru meciul pe care Paris Saint-Germain urmeaza sa-l dispute pe teren propriu, miercuri seara, impotriva formatiei Borussia Dortmund, in mansa…

- Vazut ca unul dintre cele mai vesele si lipsite de griji cupluri din showbiz-ul romanesc, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf nu sunt feriti de probleme. In cel mai nou episod al reality-ului Prodanca si...

- Sapte adulti turci de 22-45 de ani si un copil de 3 ani, care au traversat raul Prut cu ajutorul unei barci pneumatice, cu intentia de a ajunge in Germania, au fost opriti la frontiera.Politistii de frontiera s-au deplasat in zona si au oprit persoanele in cauza.

- ISU Vaslui anunța ca in urma accidentului de pe DN 2F, localitatea Pușcași, doua persoane au murit și alte șase au fost ranite. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean Vaslui, anunța MEDIAFAX.„Doua dintre victime, cele aflate in stop cardiorespirator, au fost resuscitate la fața…

- „Cea mai leneșa mama din lume” a legat o funie de leaganul din fața blocului in care locuiește, pentru a-și putea legana fetița stand langa o fereastra, fara sa mai coboare de la etajul patru.

- Un puternic incendiu a mistuit vineri șura unei gospodarii din comuna Slatina, cauza probabila stabilita de pompieri fiind jocul copiilor cu focul.Alarma a fost data la 112 in jurul orei 10.45 de catre o vecina, care a transmis ca in localitatea Lupoaia, la locuința unui barbat de 58 de ani, s-a ...