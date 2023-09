Huawei Mate 60 Pro este alimentat de un nou cip Kirin 9000s, care a fost fabricat in China de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), a declarat TechInsights in raportul transmis luni Reuters. Huawei a inceput sa vanda telefonul Mate 60 Pro saptamana trecuta. Specificatiile furnizate au anuntat capacitatea sa de a efectua apeluri prin satelit, dar nu au oferit informatii despre puterea chipsetului din interior. Procesorul este primul care utilizeaza cea mai avansata tehnologie de 7 nm a SMIC si sugereaza ca guvernul chinez face ceva progrese in incercarile de a construi un ecosistem…