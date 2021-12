Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul suedez Ikea spune ca în 2022 va crește în medie cu 9% prețul produselor sale la nivel mondial, din cauza creșteri costurilor de transport și a celor cu materiile prime. Ikea a avut în anul fiscal trecut vânzari de 42 miliarde euro în lume, în creștere cu 6%.…

- Țarile din intreaga Europa reiau restricțiile, pe masura ce numarul infecțiilor crește și noua varianta Omicron se raspandește pe continent. Franța a anunțat inasprirea restricțiilor la Covid pe fondul ingrijorarilor legate de varianta Omicron. Incepand cu 3 ianuarie, munca la distanța va deveni obligatorie…

- Peste 2.500 de curse aeriene au fost anulate in cursul zilei de luni, iar alte cateva mii au intarzieri, la nivel international, din cauza restrictiilor impuse de numeroase tari pentru limitarea raspandirii tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, informeaza CNN. Dintre cele peste 2.500 de…

- Noi restricții, mai dure, in contextul pandemiei COVID-19, intra in vigoare astazi, in Cehia, dupa ce sambata seara a expirat starea de urgenta, transmite DPA. Restricțiile sunt impuse de noul guvern ceh .Incepand de astazi, adultii care intra in Republica Ceha din alte tari membre UE trebuie sa prezinte…

- De la sfarsitul lunii ianuarie, vivo va incepe sa actualizeze produsele de pe piata europeana cu cea mai recenta editie, Android 12. Compania se numara printre primii producatori de smartphone-uri care lanseaza cea mai recenta versiune a sistemului de operare Google pentru produsele sale.

- Noile restricții impuse in mai multe țari din Europa care se confrunta cu o creștere accelerata a cazurilor de COVID au starnit nemulțumire. Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile Vienei sa protesteze, in timp ce in Olanda cateva sute de persoane au ieșit din nou sa manifesteze, dupa ce in ajun…

- Cel mai recent calcul privind livrarile de autovehicule facute in 2021 de gigantul Volkswagen anunța doar o aliniere cu cele din 2020. Prognoza anterioara se refera la creșteri.Cauza ar fi conditiile dificile de pe piata, deficitul global de semiconductori afectand rezultatele trimestriale…

- Mii de oameni au ieșit sambata pe strazile municipiului Radauți, pentru a protesta contra restricțiilor impuse pe fondul pandemiei, contra purtarii maștii de protecție dar și a vaccinarii.Aceștia au marșaluit pe strazile Radauțiului incepand cu ora 18.00, scandand lozinci precum ...