Huawei Pocket S, telefon nou pliabil cu clapetă va debuta pe 2 noiembrie Dupa cateva zvonuri despre un succesor pentru Huawei P50 Pocket, acum avem detalii despre lansarea sa si un nume oficial. E vorba despre Huawei Pocket S, care va sosi pe 2 noiembrie, asa cum a confirmat chiar Huawei. Avem detalii mai jos. Evenimentul de debut va avea loc pe 2 noiembrie, de la ora 14:00, ora Romaniei. Primele teasere pentru produs sunt foarte vagi si prezinta o serie de culori vii, ceva ce aduce cu un ruj, cu parfumuri si perechi de casti. Urmasul lui Huawei P50 Pocket a fost certificat de agentia TENAA in luna august, cand designul sau a ajuns pe Internet. Conform teaserului si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

