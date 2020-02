Stiri pe aceeasi tema

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics este intr-o pozitie in care ar putea beneficia de pe urma problemelor de productie din China ale rivalului american Apple, profitand de faptul ca a investit in productia de smartphone-uri in Vietnam, transmite Reuters. In prezent, jumatate dintre smartphone-urile…

- Telekom Romania a prezentat cele mai noi oferte comerciale, care se adreseaza celor care se vor porta in rețeaua mobila a operatorului. Astfel, noii abonați vor putea achiziționa abonamentul Mobil 6 cu 50% reducere in primele 12 luni și vor plati doar 3 euro/luna (aproximativ 14 lei/luna) in acest interval.…

- Samsung a incheiat trimestrul IV 2019 cu profit operational in scadere cu 33.7% fata de anul anterior, cauzat in mare parte de prabusirea preturilor in piata de memorii si evolutia sub asteptari a vanzarilor de ecrane, scrie go4it.ro. Totusi, in buletinul adresat investitorilor se precizeaza ca ”imbunatatirea…

- Huawei a anunțat ca a reușit sa livreze in 2019, 6,9 milioane de smartphone-uri echipate 5G , un numar impresionant daca luam in calcul faptul ca raspandirea rețelelor 5G se afla totuși intr-o faza incipienta la nivel mondial și nu trebuie uitat nici embargoul la care este supusa compania in SUA. In…

- Suntem in luna cadourilor, atunci cand cautam de zor cadouri potrivite pentru cei dragi. Suntem realmente supuși unui test. Nu este atat de simpla alegerea unui cadou, practic, accesibil și interesant. Pentru iubitorii de gadgeturi și device-uri, pentru cei atrași in mod deosebit de tot ce ține de gsm,…

- In urma cu trei saptamani am fost in China, la invitatia Huawei, si am avut intalniri cu o parte din conducerea companiei, dar am vizitat si centre de productie si cercetare/dezvoltare ale Huawei din Shenzhen, Dongguan si Shanghai.

- Gigantul tehnologic chinez Huawei va decide daca va continua sa aduca sistemul sau de operare Harmony OS pe smartphone-urile sale in urmatoarele sase sau noua luni, deoarece inca ii este interzis sa lucreze cu companii americane precum Google, a...