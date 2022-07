Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la doar o zi distanta de evenimentul ASUS, care ni-l va aduce pe ASUS ZenFone 9 la nivel oficial. Se pare ca nu mai avem model Flip in acest an, iar ZenFone 9 va fi, ca si ZenFone 8 un telefon compact, cu ecran de 5.9 inch. ASUS ZenFone 9 va fi prezentat pe 28 iulie si a aparut deja la un retailer…

- Honor a tinut un eveniment in China, unde a prezentat cateva produse noi, printre care si o tableta Honor Pad 8. E cunoscuta si ca Honor Tablet 8 in unele parti din Asia si aduce un ecran generos de 12 inch. Procesorul e un Qualcomm Snapdagragon 680, un CPU 4G vazut si pe Honor X8 sau Huawei Nova 9…

- Huawei nu a mai asteptat pana la IFA 2022 pentru a isi prezenta noile telefoane midrange Huawei Nova, ci a facut-o chiar ieri. Astfel au debutat Huawei Nova 10 si Nova 10 Pro, niste veritabile selfie phone-uri cu camere frontale de 60 MP, iar unul dintre ele aduce chiar zoom surprinzator de 5X pentru…

- OPPO Pad Air este a doua tableta din portofoliul OPPO, dupa modelul OPPO Pad , lansat cu doar cateva luni in urma. De aceasta data avem un terminal subtire si usor, cu pret accesibil si cu dotari midrange. Consacratul procesor 4G Snapdragon 680 isi gaseste loc pe acest device cu diagonala de 10.36 inch.…

- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a sosit global pe 19 mai 2022, ziua in care OnePlus a tinut un eveniment important, marcand lansarea a doua telefoane OnePlus Nord de generatie noua. Daca OnePlus Nord 2T e un telefon midrange ceva mai puternic, gravitand pe la 500 de euro, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e un telefon…

- realme are pregatit un eveniment pentru data de 12 mai si el este menit pentru lansarea in Europa a telefoanelor realme 9 si realme 9 5G, dar si a tabletei realme Pad Mini. Daca in urma cu 3 luni a debutat in Europa realme 9 Pro, alaturi de realme 9 Pro+, acum vom avea si variantele lor mai accesibile…

- Huawei a prezentat cateva produse interesante in aceasta saptamana, in frunte cu telefonul pliabil Mate Xs 2 . A sosit si ceasul Huawei Watch GT 3 Pro , dar si o tableta, Huawei MatePad SE. Avem de-a face cu o tableta entry level cu ecran de 10.1 inch. Toate dotarile sale le aflati mai jos. Huawei MatePad…

- Dupa ce Snapchat a inceput sa parieze serios pe hardware, lansand perechi de ochelari, acum vine in completarea portofoliului de gadgeturi cu o drona. Se numeste Pixy si este primul produs de genul al companiei cunoscuta in ultima vreme doar ca Snap. Pixy este o drona care incape in buzunar si evident…