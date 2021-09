Stiri pe aceeasi tema

- In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba au desfașurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale de verificare a respectarii legislației muncii in domeniul „intreținere și reparații auto” cod CAEN 4520, campanie dispusa și monitorizata de catre Inspecția Muncii București ( unitați…

- Sunt disponibile 22.058 locuri de munca la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In județul Timiș, in saptamana 8-15 septembrie, sunt anunțate 790. Cei interesați pot opta pentru un loc de munca și din campania Tion.

- Sunt peste 23.000 de locuri vacante la nivel național pentru angajari publicate prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), cele mai multe pentru lucratori comerciali și pentru asamblarea pieselor. Cei interesați pot opta pentru unul din campania Tion, lista actualizandu-se saptamanal.

- Cetațenii care se aduna in grupuri mai mari de trei persoane risca sa fie trimiși la munca silnica, daca nu respecta masurile sanitare menite sa limiteze raspandirea coronavirusului.Organizarea nunților se permite cu respectarea unor masuri sanitare, insa, in realitate, oamenii legii sparg toate adunarile…

- Italia a inregistrat in acest sfarsit de saptamana 800 de incendii noi, in principal in sudul tarii, anunta pompierii italieni pe Twitter, relateaza AFP. ”In ultimele 24 de ore, pompierii au efectuat peste 800 de interventii: 250 in Sicilia, 130 in Puglia si Calabria, 90 in Latium (regiunea…

- In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba, impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 39 unitați pentru prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 19-23.07.2021, in activitatea de control, sunt…

- Autoritatile din Rio de Janeiro incearca sa accelereze campania locala de vaccinare impotriva noului coronavirus, intrucat doresc sa organizeze din nou celebrul Carnaval si petrecerea de Revelion pe plaja Copacabana, informeaza DPA. "Sa acceleram!", a scris primarul local Eduardo Paes intr-un…

- Inainte de primul razboi mondial judetul nostru se afla, alaturi de Prahova, pe primul loc in tara la industria extractiva, Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE Munca in industria extractiva inainte de 1914 apare prima data in Gazeta Dambovitei .