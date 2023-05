Huawei lansează tableta MatePad Air, cu procesor Snapdragon 888, ecran de 144 Hz Huawei a mai tinut un eveniment important pe 18 mai, dupa cel de pe 9 mai din Munchen. De aceasta data evenimentul a avut loc in China si a inclus o prezentare a unei noi tablete high end. E vorba despre Huawei MatePad Air, despre care avem detalii mai jos. MatePad Air este o tableta Android cu ecran IPS de 11.5 inch, cu rezolutie de 2880 x 1840 pixeli. Are si refresh rate maxim de 144 Hz, dar e un refresh rate variabil, deci poate scadea cand e nevoie pana la 30 Hz. Are ecran cu muchii inguste, cu un raport ecran-corp de 87%. Noua tableta high end Huawei adopta un procesor nu chiar nou, un Qualcomm… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

