Huawei lansează primul telefon cu cameră de 108 megapixeli în România, Nova 9 SE pe 23 martie Huawei Consumer BG pregateste lansarea a 3 noi produse hardware in tara noastra, iar ele vor fi disponibile in magazine de pe 23 martie 2022. Printre ele se numara Huawei Nova 9 SE, primul telefon Huawei cu camera de 108 MP, dar si ceasul Huawei Watch GT Runner si laptopul Huawei MateBook D15 AMD. Huawei Nova 9 SE a debutat fara prea mare tam-tam la inceput de luna martie, dar doar pe anumite piete de pe glob, precum cea din Malaezia. In ciuda numelui sau, nu e neaparat o versiune Lite de Nova 9, cel putin nu la camera principala, unde aduce un senzor de 108 megapixeli in locul celui de 50 de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

