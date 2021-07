Huawei lansează campania „Înlocuirea bateriei la preț unic” pentru consumatorii din România Huawei Consumer BG lanseaza campania „Inlocuirea bateriei la preț unic” care vine in intampinarea consumatorilor cu noi beneficii de inlocuire a bateriei smartphone-ului sau a tabletei utilizatorului, la un preț mai avantajos ca oricand. Astfel, in perioada 19 iulie – 31 decembrie 2021, utilizatorii vor avea parte de aceste avantaje la un preț atractiv, incepand cu 99 lei. Pe intreaga perioada a campaniei, clienții pot solicita inlocuirea bateriei de pe smartphone-urile sau tabletele lor și se pot bucura de un preț redus atractiv, de 99 lei, 109 lei sau 139 lei, in funcție de dispozitiv. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Neversea Beach și CEZ ii provoaca pe iubitorii muzicii și ai mediului inconjurator sa compuna melodii din sunetele produse de eoliene. Pentru fiecare melodie compusa, CEZ Romania doneaza energie verde unei școli defavorizate din Oltenia. Neversea Beach și CEZ Romania lanseaza, pentru al treilea an…

- Realme pregatește un eveniment pentru data de 21 iulie (miercuri), in cadrul caruia va prezenta doua noi dispozitive, care fac parte dintr-o serie complet noua, denumita GT Master. Cele doua smartphone-uri vor avea versiuni diferite, numite Master Edition și Master Explorer Edition, iar cea de-a doua…

- Cei mai importanți oficiali din statul roman vorbesc despre pericolul noului val pandemic. Chiar daca declarațiile sunt facute in zile diferite, toți - de la președinte la premier - atrag atenția asupra eventualelor pericole la care sunt expuși romanii. STIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare declarațiile…

- Turiștii romani care și-au cumparat bilete de vacanța in Grecia pentru perioada 18 iunie – 26 iunie, prin Mouzenidis Travel Grecia, un important touroperator, iși vad planurile date peste cap. Campania elena a anunțat cu o zi in urma ca de vineri, 18 iunie, și pana sambata, 26 iunie, suspenda prestarea…

- Aproape 2.400 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in cadrul maratonului organizat in perioada 12-13 iunie, la Chișinau. Autoritațile municipale anunța organizarea unui nou maraton in weekend, de aceasta data pentru a li se administra rapelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor…

- ”Lista este diferențiata pe galben, verde și roșu, dupa incidențele din Romania. Motivul pentru care s-a facut acest lucru dupa consultarea cu cei de la INSP este sa nu intre brusc țari care ne depașeșc cu foarte puțin. Daca este in zona codului galben, persoana nu intra in carantina daca este vaccinata…

- HP Inc. anunța astazi disponibilitatea pentru Romania și extinderea in 35 de țari a abonamentului de imprimare Instant Ink, care a inregistrat o creștere globala rapida. Serviciul pe baza de abonament detecteaza cand cerneala originala este pe terminate și livreaza automat cartușe noi, inainte ca utilizatorii…