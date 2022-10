Huawei Global Mobile Braodband Forum: 5G conduce schimbarea Cel de-al 13-lea Forum global de banda larga mobila (MBBF) al Huawei a inceput astazi la Bangkok cu o intervenție a președintelui rotativ al companiei, Ken Hu. „5G a crescut mai repede decat orice generație anterioara de tehnologie mobila”, a inceput Hu. „In doar trei ani, am observat progrese solide in implementarea rețelei, serviciile consumatorilor și aplicațiile din industrie.” „5G este in dezvoltare rapida, și ar trebui sa fim cu toții mandri de progresul pe care l-am facut. Dar putem face mai multe pentru a-i maximiza valoarea. Trebuie sa lucram impreuna pentru a elibera pe deplin puterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

