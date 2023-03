Hrana viitorului, cu radiații. Cursa spațială a semințelor mutante Unele dintre cele mai mici forme de viața de la bordul Stației Spațiale Internaționale au misiunea de a hrani oamenii de pe o planeta care se incalzește. Semințele de sorg și creson lansate pe orbita de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica sunt legate de capsula printr-o cutie metalica subțire. Aceasta le expune la radiații solare […] The post Hrana viitorului, cu radiații. Cursa spațiala a semințelor mutante first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

