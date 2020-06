Hrana si cazarea persoanelor care au fost carantinate pana acum in statiunea Covasna, pentru limitarea extinderii noului coronavirus, au costat aproape un milion de lei, a declarat primarul orasului, Gyero Jozsef. Potrivit acestuia, persoanele carantinate au fost gazduite initial in trei spatii oferite gratuit de proprietari, dar intrucat numarul acestora a crescut, s-a apelat si […] Articolul Hrana si cazarea persoanelor carantinate in statiunea Covasna au costat aproape un milion de lei apare prima data in Mesagerul de Covasna .