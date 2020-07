Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Viorica Cherecheș, deputat PNL de Maramureș:”Manastirea Barsana, Raiul din inima Maramuresului” Manastirea Barsana, loc binecuvantat in inima Maramuresului unde credinta, spiritualitatea, traditiile si smerenia sunt adunate in sufletul credinciosilor. Oameni minunati de pe Valea Izei, Valea Cosaului…

- Președintele Academiei Romane a susținut un discurs la conferința tinuta in parohia Tauți (preot paroh Florin Parasca), comuna Florești (jud. Cluj), in aer liber, in 19 iunie 2020, cu respectarea regulilor de distanțare fizica și cu o tendința de mare apropiere spirituala. A fost de fața IPS Andrei,…

- Cuvantul de invațatura al Inaltpreasfințitului Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, rostit in Duminica Pogorarii Sfantului Duh (a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 7 iunie 2020, la Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca. Source

- Astazi a decedat Maria Zapca din Sapanța, unul dintre meșterii populari – simbol al Maramureșului, care a promovat cu sfințenie cultura tradiționala a zonei atat in țara cat și in strainatate. De mic copil a iubit tradiția. Astfel, pentru ea jucariile copilariei au fost suveica și razboiul de țesut.…

- ,Duminica 24 mai 2020, in duminica a 6-a dupa Paști, Preasfințitul Parinte IUSTIN Episcop al Maramureșului și Satmarului va sluji sfanta și dumnezeiasca Liturghie la Manastirea “Sfanta Ana” Rohia. De la ora 8:30 se va oficia slujba Utreniei, la ora 9:30 se va face primirea ierarhului, iar la ora 9:45…

- In Vinerea din Saptamana Luminata, Biserica Ortodoxa face pomenirea ,,Izvorului Tamaduirii”, care este al doilea hram al manastirii noastre. Programul liturgic incepe inca din ajun, adica de joi seara, dupa cum urmeaza: JOI (23.04.2020) 17:00 – Vecernia Mare și Acatistul Izvorului Tamaduirii 21:30 –…

- Mesaj dispeart pe rețelele de socializare pentru ajutorarea lui Nicolae Pițiș, rapsod din Țara Lapușui. Cea care lanseaza strigatul este Casandra Hauși, interpreta de muzica populara și ea. „Da, vreau sa il ajut pe rapsodul NICOLAE PITIS, TEZAUR UMAN VIU. Dumnealui NU ARE PENSIE. Nicicand nu a avut…