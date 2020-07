Hram la Schitul Prodromita-judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Slujba cu Teodosie i-a adus amenda. Un preot din Dorna Arini, județul Suceava, care a oficiat o slujba impreuna cu Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, la care au participat zeci de persoane fara maști și distanțare sociala, a fost amendat. Poliția Suceava a transmis, vineri seara, ca dupa ce au fost…

- bull; Slujba va incepe de la ora 8.15Duminica, 12 iulie, in calendarul crestin ortodox este consemnata sarbatoarea Cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului "Prodromita" de la Muntele Athos. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.15, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sfinti staretia si anexele…

- Miercuri, 8 iulie, Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii dobrogeni, Epictet si Astion de la Halmyris.Cu acest prilej, IPS Teodosie va raspunde invitatiei PS Visarion, Episcopul Tulcii, si va fi participa la Sfanta Liturghie oficiata la manastirea Halmyris, judetul Tulcea, potrivit unui comunicat…

- Sambata, 20 iunie, de la ora 7.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de tarnosire a bisericii "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din localitatea Sipotele, judetul Constanta, urmata de Sfanta Liturghie.Biserica a fost construita in perioada 1931 1935, iar in fata lacasului de…

- Sute de credinciosi au mers, marti seara, la catedrala arhiepiscopala din Constanta, acolo unde IPS Teodosie a oficiat slujba inceputului pascal si Sfanta Liturghie, chemand credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Paste.El a transmis credinciosilor sa stea la distanta cuvenita pentru…

- Acțiunile preainaltului ierarh de la malul marii, care a chemat oamenii la slujba și i-a impartașit cu aceeași lingurița din același pocal, au imparțit opinia publica in doua: cei care il susțin și cei care il acuza. Unul din grupul celor din urma a mers chiar mai departe și l-a reclamat la Parchetul…

- De Izvorul Tamaduirii, Arhiepiscopul Casian al Dunarii de Jos a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica romano-elena „Buna Vestire” din municipiul Braila.Pana in acest an, cand au fost impuse restricții anti-Covid-19, Biserica devenea loc de pelerinaj pentru mii de credinciosi atat din eparhie,…

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…