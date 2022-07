Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți dorești o renovare de succes sau vrei sa iți construiești casa visurilor doar cu materiale de calitate, o alegere mai mult decat inspirata este reprezentata de tamplaria PVC, atat pentru ferestre, cat și pentru uși. Aceasta ofera numeroase avantaje, asigurand un confort sporit in interiorul…

- Concurenta mare, la Iasi, pe anunturile de recrutare publicate de OLX. Au fost 13 candidati care au aplicat anul trecut, in medie, pentru fiecare loc de munca oferit in judetul Iasi pe platforma de anunturi, in timp ce media nationala a fost de opt candidati pe un loc de munca. Cu aproape 400.000 de…

- Ministerul Securitatii Sociale si Migratiei din Spania a anuntat vineri ca va relaxa regimul vizelor pentru lucratorii straini, pentru a face fata cererii de forta de munca, transmite Reuters.Economia spaniola se confrunta cu dificultati de a gasi angajati in domenii cum ar fi turismul, constructiile,…

- Potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres , printre motivele actiunii de protest se numara "starea avansata de saracie a salariatilor Postei Romane". Mai exact, vorbim despre faptul ca pentru 17.000 dintre angajati, respectiv aproximativ 80% din intregul personal, salariul net lunar este sub…

- Potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres , printre motivele actiunii de protest se numara "starea avansata de saracie a salariatilor Postei Romane". Mai exact, vorbim despre faptul ca pentru 17.000 dintre angajati, respectiv aproximativ 80% din intregul personal, salariul net lunar este sub…

- Munca subdeclarata și munca nedeclarata, doua fenomene care in piața muncii sunt cunoscute mai curand dupa denumirile de munca la gri și munca la negru, se afla intens in vizorul autoritaților, mai ales de cand combaterea acestora a fost inclusa ca...

- ”In anul 2021, 227.500 persoane inactive doreau sa lucreze, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul Ponderea persoanelor subocupate in totalul populatiei active a fost in anul 2021 de 1,4%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare decat in anul precedent. Forta de munca potentiala…

- Corina Martin a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca deficitul de forta de munca este una dintre problemele industriei ospitalitatii. “Deficitul de forta de munca este una dintre marile probleme si probabil ca stiti ca avem o criza majora de forta de munca, in general, in industria…