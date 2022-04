Stiri pe aceeasi tema

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie a fost retinut, astazi, in fata ministerului britanic al Apararii, in centrul Londrei, in apropierea biroului premierului Marii Britanii, dar autoritatile nu cred ca este vorba despre un act terorist.

- Un britanic, membru al armatei ucrainene, a fost capturat de fortele ruse in razboiul din Ucraina, mama sa cerand ca el sa fie tratat „omeneste” si pus in libertate, transmit vineri AFP si DPA.

- Un barbat de 55 de ani, din Turburea, Gorj, și-a omorat in bataie soția, cu șase ani mai tanara, pe care o suspecta de infidelitate.In urma cu doar cateva luni, femeia a chemat polițiștii sa o apere de soțul violent. A obținut un ordin de restricție, insa, la scurt timp, l-a iertat. Echipajul de pe…

Primarul orașului Melitopol, care a fost reținut saptamana trecuta de militari ruși, este acum liber, transmite Sky News.

- Polițiștii de frontiera ucraineni au gasit și reținut la punctul de control Bacevsk, de la granița cu Federația Rusa, bijuterii ce erau transportate fara autorizația necesara, transmite Noi.md cu referire la infotag.md. In timpul verificarilor unui microbuz, cu care un cetațean moldovean a intrat in…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un cetatean turc de 48 de ani, care transporta, intr-un camion cu mase plastice, aproximativ 81 de kilograme de opiu, cu o valoare de piata de peste 1.500.000 euro, potrivit Agerpres. Potrivit DIICOT si IGPF, acesta…

- Incalcarile embargoului asupra armelor impus Yemenului de ONU si recrutarea de copii de catre rebelii houthi au continuat in ultimul an, a indicat un raport al expertilor Natiunilor Unite inaintat Consiliului de Securitate si publicat sambata, noteaza AFP. "Grupul de experti considera ca toate…

- Este o perioada confuza pentru americani cand vine vorba de afacerile mondiale, guvernul explicand, pe de o parte, de ce era timpul sa se retraga din Afganistan, dar, pe de alta parte, de ce este și timpul sa luptam pentru Ucraina, noteaza CNN. Este o perioada in care americanii iși doresc ca armata…