Hoțul de butelii din Timiș a fost prins La data de 08 octombrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, au fost sesizați de catre administratoarea unei societați comerciale, cu privire la faptul ca, o persoana ar fi sustras in nopțile de 17/18.09.2023 și 07/08.10.2023 mai multe butelii GPL, din rastelul societații, din localitatea Remetea Mare, județul Timiș, fiind creat un prejudiciu in valoare de 3240 lei. In urma verificarilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit ca este vorba despre un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea faptei. Polițiștii au reușit recuperarea parțiala a prejudiciului.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

