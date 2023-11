Hotul care spãrgea masinile vasluienilor a fost prins CAPTURAT… Dupa aproape doua luni de cercetari si investigatii, politistii au reusit sa dea de urma hotului care spargea masinile vasluienilor. Prejudiciul cauzat de acesta si nerecuperat este estimat la aproximativ 1.500 de lei. Politistii Biroului Investigatii Criminale Vaslui au documentat si probat activitatea infractionala a unui tanar, din municipiul Vaslui, banuit de comiterea infractiunii […] Articolul Hotul care spargea masinile vasluienilor a fost prins apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

