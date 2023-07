Hoțul care a furat 7.000 de lei din „cutia milei” a fost identificat! Zilele trecute a avut loc o spargere la o biserica din județul Cluj. Hoțul a plecat cu 7.000 de lei, dar acum a fost identificat și va suporta consecințele legale. Spargerea a fost data chiar la protopopiatul din Gherla, iar persoana respectiva a mai avut la activ fapte de acest gen, deci este recidivist. La [...] Articolul Hoțul care a furat 7.000 de lei din „cutia milei” a fost identificat! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

