Stiri pe aceeasi tema

- ■ procurorii DIICOT au cerut si au obtinut prelungirea detentiei pentru cei 10 inculpati ■ numai unul dintre ei nu a contestat decizia instantei ■ cererile pentru aplicarea unei masuri preventive mai blinde au fost respinse ■ Lotul de 10 inculpati din dosarul drogurilor din cluburi mai sta dupa gratii.…

- ■ un individ de 57 de ani si-a ucis mama vitrega ■ agresiunea a avut loc in urma cu citeva saptamini ■ victima a ajuns la o clinica din Iasi, dar nu a mai putut fi salvata ■ O agresiune ce a avut loc la Cracaoani, in urma cu citeva saptamini, s-a lasat cu moarte […] Articolul Si-a omorat in bataie mama…

- ■ procurorii au cerut si au obtinut prelungirea arestarii preventive ■ in cauza mai sint cercetate, dar in libertate, alte trei persoane ■ sint acuze de coruptie, fals si infractiuni silvice ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au solicitat instantei de judecata prelungirea…

- ■ cu fetele acoperite de masti chirurgicale, cei trei au furat bunuri de 5.000 de lei din doua magazine din Piatra Neamt ■ doi au fost arestati, iar al treilea este dupa gratii in alt dosar ■ Trei ieseni au pradat doua magazine din Piatra Neamt, iar la adapostul mastilor de protectie au sustras bunuri…

- ■ contabila Mihaela Caraiman a fost trimisa in judecata pentru trafic de influenta ■ a ajuns dupa gratii dupa ce a cerut bani pentru promisiuni de angajare sau acte medicale necesare pensionarii ■ spagile au fost de 2.500 de euro si 11.000 de lei ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul…

- Costel Alexe anunța ca se autosuspenda din funcția de președinte al PNL Iași , dupa ce a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de mita. Procurorii au dispus in cazul lui masura controlului judiciar. Actualul șef al CJ Iași a anunțat, miercuri dimineața, ca in urma cu o zi a fost informat…

- In cauza, procurorii vorbesc despre savarsirea infractiunilor de tentativa la omor simplu si calificat, tulburarea ordinii si linistii publice si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta anunta finalul anchetei in dosarul…

- ■ cei doi inculpati au fost prinsi cu heroina de procurorii DIICOT Neamt ■ pe piata neagra o doza valora 80 de lei ■ actiunea anchetatorilor a avut loc la finele anului trecut ■ Procurorii DIICOT Neamt au finalizat urmarirera penala si au dispus trimiterea in judecata a doi indivizi care au fost prinsi…