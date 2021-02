Hoții au spart o sală de jocuri din Iași. Prejudiciul se ridică la 61.000 de lei Din primele cercetari ale polițiștilor, a rezultat faptul ca hoții au furat din seiful unui casino din Iași 61.000 de lei. Imaginile de pe camere au suprins cum faptașii ar fi intrat pe geamul mic de la baie In aceasta dimineata, in jurul orei 3.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgenta 112, de catre angajata unei sali de jocuri de noroc din municipiul Iasi, despre faptul ca o persoana necunoscuta ar fi patrunsa in interior si a extras din cutia de valori o suma de bani. Politistii au intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari in vederea identificarii autorului si… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- Hotul a escaladat zidul de la baie, a fortat geamul si a patruns in incapere. O angajata a salii de jocuri de noroc l-a surprins pe faptas in momentul furtului din seiful de valori, iar talharul a lovit-o cu usa in fata si a reusit sa fuga. Inițial, sustrasese 111.000 de lei, insa a pierdut pe drum…

