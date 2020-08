Ruperea sigurantelor din plastic din magazine pentru a fura haine este pedepsit mai aspru. Cei care vor sa iși deschida un magazin si se tem de hoti trebuie sa știe ca judecatorii ICCJ au transat o problema in privinta sigurantelor din plastic montate pe obiecte. Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat un recurs in interesul legii si a stabilit ca cine scoate sigurantele de alarma este pedepsit pentru furt calificat si nu pentru furt in forma simpla. Condamnarea face diferenta intre cele doua: furtul calificat este pedepsit cu inchisoare de la 1 la 5 ani, in vreme ce pentru furtul in…