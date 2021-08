Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie cu virstele de 36 și 49 de ani, locuitori a capitalei au fost reținuți de catre polițiștii Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chisinau, pentru comiterea infracțiunilor de pungașie. In primul caz suspectul in…

- Vineri, 30 iulie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie, de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in jurul orei 07.30, fostul soț ar fi intrat, fara voia sa, in locuința ei și ar fi agresat-o. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului și a raspunsurilor…

- Ieri, 8 iulie 2021, in jurul orei 12.40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 46 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul ca, ar fi fost amenințata, cu moartea, de catre soț. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului,…

- Doua accidente grave au avut loc ieri, in jurul pranzului, pe DN 1, in zona localitatilor Breaza si Cornu. La Breaza, potrivit reprezentantilor ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase persoane, trei dintre acestea primind ingrijiri medicale la fata locului, iar una fiind…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 17.40, pe DJ 107C, pe raza localitații Teleac, un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 34 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au efectuat o percheziție domiciliara la locuința a doua persoane banuite de comiterea unei infracțiuni de furt. O femeie și un barbat in varsta de 29, respectiv 36 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracționala…

- Imagini socante intr-un cartier din orasul Sankt Petersburg, Rusia. O femeie si un barbat au cazut de la etajul trei al unei cladiri dupa ce balustrada balconului a cedat. In acel moment, cei doi se bateau. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Cinci decese au fost inregistrate la persoane infectate cu COVID 19.Cele cinci victime cu varste cuprinse intre 63 si 77 de ani prezentau comorbiditati.Astfel, numarul deceselor de la inceputul pandemiei, la nivelul judetului Constanta, a ajuns la 1.230.Deces 1.226: Barbat, 66 de ani, Constanta, comorbiditati…