- Compania Tarom a anuntat, luni, ca se aliniaza masurilor impuse in Capitolul 2 din Ordonanta Militara Nr. 7, astfel ca suspenda operarea curselor catre si dinspre Austria, Belgia, Marea Britanie si Olanda pana la 20 aprilie si extinde suspendarea zborurilor dintre Romania si Franta si Germania in perioada…

- Practic, in urmatoarele 14 zile, nu vor mai fi curse spre Londra, Liverpool, Eindhoven si Bruxelles din Iasi. Raman insa pe tabloul de zbor al Aeroportului Iasi, daca operatorul Wizz Air nu va decide altfel, doar doua curse: spre Billund (Danemarca) si spre Larnaca (Cipru).

- Iasul inca mai este legat pe calea aerului de trei din aceste tari. Wizz Air opereaza in continuare zboruri catre Londra (zilnic) si Liverpool, in Anglia, spre Eindhoven, in Olanda, spre Bruxelles, Belgia, catre Billund, in Danemarca, si spre Larnaca, Cipru. „Toti pasagerii care vin de la Eindhoven…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a facut apel la autoritatile locale din judet sa gaseasca zone de carantina intrucat multe persoane continua sa se intoarca in tara cu avionul, pe rutele aeriene care au mai ramas inca deschise. Potrivit sursei citate, incepand de vineri,…

- Catalin Bulgariu a amintit ca la Aeroport a fost efectuata o ancheta epidemiologica si ca doua persoane care au intrat in contact direct cu pasagerii au fost testate pozitiv. Miercuri au ajuns si termoscanerele, care au fost puse in functiune astazi. „Singura cursa care are destinatie intr-o zona necontaminata…