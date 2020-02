Hotel cuprins de flacari in municipiul Calarasi Pompierii militari calarașeni au acționat, in aceasta noapte, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un complex de pe malul Borcei, in zona podul 4. Este vorba despre complexul Albatros. S-a intervenit cu mai multe autospeciale de stingere. Potrivit ISU, incendiul s-a manifestat foarte violent la doua cladiri P+1. Una dintre cladiri a fost foarte [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

