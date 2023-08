Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din județul Vlcea, care a sustras mai multe bunuri din autoturisme, in municipiul Lugoj, a fost prins de polițiștii lugojeni. „La data de 31.07.2023, in jurul orei 04:20, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Logoj,…

- Joi, 20 iulie 2023, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat 4 tineri, trei in varsta de 17 ani și unul de 20 de ani, din comunele Șpring și Apoldu de Jos, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția a fost…

- CARAȘ-SEVERIN – Iar o acțiune in cascada, pe DN 6, s-a soldat cu doua fapte penale, ambele in dosarul aceluiași conducator de ATV, care n-avea nici permis și, deși „a inverzit fiola“, n-a fost de acord sa-i fie recoltate probe! Weekendul continua sa ramana perioada cu surprize a saptamanii, chiar daca…

- Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au reținut un barbat in varsta de 54 de ani, din județul Bacau, sub suspiciunea de savarșire a infracțiunii de furt calificat. Incidentul ar fi avut loc in perioada 12-19 martie a.c., cand barbatul ar fi sustras bunuri in valoare totala de aproximativ…

- Politistii din Slatina au deschis o ancheta dupa ce persoane necunoscute au furat mai multe bunuri din doua autoturisme parcate in curtea unui spital din municipiu. Suspectii nu au fost inca identificati. Inspectoratul de Politie Judetean Olt a anuntat, luni seara, ca a fost sesizat, prin apel 112,…

- Accident de circulație, marți, la intrare in Jebel, județul Timiș. O persoana a fost ranita și patru mașini au fost avariate dupa ce un șofer nu a adaptat viteza și nu a vazut coloana de mașini oprita in fața sa. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un hoț a furat moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur de la Capela Cotroceni. Un tanar a dat mai multe spargeri in biserici din București. A furat bani din „cutia milei”, dar și bunuri de valoare. El a furat de la Capela Sfanta Elisabeta – Cotroceni moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur, precum și obiecte…