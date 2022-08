Stiri pe aceeasi tema

- Hoț prins de polițiști dupa ce a furat bani dintr-un bagaj lasat intr-un supermarket din Aiud. Barbat din oraș, cu dosar penal Un barbat din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o suma de bani din bagajul unui alt cetațean, lasat in locul special amenajat al unui supermarket. Potrivit IPJ Alba,…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au reținut joi, pentru 24 de ore, un barbat banuit de furt calificat. In cursul zilei de joi, 18 august, un barbat, din Zalau a sesizat poliția despre faptul ca, in noaptea de 17 spre 18 august, persoane necunoscute au patruns,…

- La data de 11.08.2022, ofiterii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, au procedat la prinderea in flagrant a unei persoane in varsta de 67 de ani din municipiul București, dupa…

- HOȚ prins in flagrant, in Alba: Un barbat a furat bagajul unui varstnic, din fața blocului. Cat valorau bunurile din acesta HOȚ prins in flagrant, in Alba: Un barbat a furat bagajul unui varstnic, din fața blocului. Cat valorau bunurile din acesta La data de 14 iulie 2022, un varstnic de 79 de ani,…

- Motivul pentru care un barbat din Sebeș și-a dat jos pantalonii, in fața unei vanzatoare care l-a prins la furat. Ce s-a intamplat Peste 10 fapte de furt din magazine și ultraj contra bunelor moravuri: pentru asta va fi judecat un barbat din Sebeș care timp de patru luni a furat regulat din mai multe…

- Un barbat care a furat aspiratoare dintr-un magazin din Alba Iulia, in decembrie, a fost prins de polițiști Un barbat care ar fi furat șase aspiratoare dintr-un magazin din Alba Iulia, in decembrie 2021, a fost prins de polițiști. Acesta este din Arad și valoarea pagubei a fost estimata la peste 12.000…

- Un barbat a fost prins in flagrant delict dupa ce ar fi predat unui angajat al unei firme de transport cutii cu droguri in valoarea de 600.000 de euro, care urmau sa fie vandute in Norvegia. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT din Gorj au prins un barbat in flagrant delict,…

- Un politist aflat in timpul liber a fost prins la furat de catre agentii de paza a unui magazin alimentar. Un agent de politie fost prins la furat intr-un supermarket din localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Politistul de 36 de ani ar fi incercat sa sustraga mai multe produse, dar a fost oprit de…