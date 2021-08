Stiri pe aceeasi tema

- Esti in cautarea unui zidar dar iti este teama ca vei da peste persoana nepotrivita? Cum putem gasi un mestesugar bun? In primul si in primul rand, ar trebui sa ii verificam competentele si reputatia inainte de a-l contacta. Iata cateva sfaturi. Gasirea unui mester calificat, care sa dea dovada…

- ​Opel, care din ianuarie este parte a noului grup auto Stellantis, a prezentat imagini și date despre viitoarea generație a modelului Astra care va avea și opțiuni plug-in hybrid și va fi produs în Germania. Vânzarile Astra au scazut mult în Europa, de la maximul de 670.000 în…

- Casa este locuita de o femeie cu doi copii, acestia fiind chiriasi, nu proprietari, dupa cum spun vecinii. In locuinta respectiva de pe strada Pepinierei nu a fost nimeni surprins de flacari. Unul dintre vecini spune ca in casa se aflau cei doi copii, care au fost scosi de mama lor. La fata locului…

- Google va folosi uriașa baza de utilizatori Android pentru a extinde propriul serviciu Find My Device, facilitand localizarea tuturor dispozitivelor ratacite. Dupa ce Apple a spart mai intai „gheața” fara a intampina prea multa opoziție, Google preia ștafeta transformand fiecare dispozitiv Android intr-un…

- Simona Florescu, in varsta de 52 de ani, fosta soție a lui Ion Dichiseanu, a facut noi dezvaluiri, la o luna de la moartea actorului. Aceasta a marturisit ca trece printr-o perioada grea și nu poate trece peste dispariția celui care i-a fost aproape peste 23 de ani. Actorul a murit la varsta de 87 de…

- ”Potrivit legii, optiunea da/nu trebuie sa le fie propusa in mod clar utilizatorilor”, subliniaza organizatia intr-un comunicat. Everyone hates . That is why noyb issued the largest waive of up to 10,000 complaints to give users a clear yes/no option. Find out more: — noyb (@NOYBeu) Cu toate acestea,…

- Google a lansat aproape ”pe furiș” un nou sistem de operare denumit Fuchsia OS care va fi prezent pe boxa inteligenta cu ecran Nest Hub, scrie 9to5google.com. Este un eveniment faptul ca Google a lansat pe un produs de larg consum un nou sistem de operare, iar presa internaționala se întreaba…

- Google, divizie a grupului Alphabet, a prezentat, marti, actualizari ale multor servicii ale sale, intre care Maps si Docs, transmite Reuters, conform news.ro. Serviciile de cautare, videoconferinte si alte instrumente ale Google au fost folosite tot mai mult in ultimul an, din cauza masurilor…