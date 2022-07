Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Aspectele actuale pot aduce tensiune atunci cand vine vorba de relațiile apropiate pe care le ai cu cei din jurul tau. Energia actuala este una buna pentru a incerca sa te ocupi mai mult de tine și pentru a lasa in urma resentimentele. Taur Incearca sa te conectezi mai mult cu tot ceea ce ține…

- Fenomenul astronomic rar in condiții meteorologice bune poate fi vazut in primele ore ale zilei de vineri, 24 iunie, cind un anumit numar de planete se aliniaza intr-un singur rang ceresc. Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn și eventual Uranus, care pot fi vazute in condiții meteorologice ideale.…

- Berbec Astazi este o zi buna pentru a incerca sa iei o pauza de la tot ce inseamna viața sociala pe internet sau activitați inutile. E un moment bun pentru a trai viața reala cu toate lucrurile frumoase pe care le aduce aceasta, impreuna cu familia și cu cei dragi. Taur Incearca sa nu lași partea…

- Berbec Aspectele actuale vin pe Sectorul ambițiilor profesionale, ceea ce inseamna ca aici aste posibil sa cauți tot felul de modalitați prin care sa ajungi acolo unde iți dorești. Daca ai o poziție de conducere, nu trebuie sa iți fie frica sa mai delegi din responsabilitați, pentru ca altfel este posibil…

- Fenomen astronomic rar, in iunie: 5 planete se aliniaza și pot fi vazute de oriunde. Care e cel mai bun moment pentru observație Incepand din acest weekend, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața…

- Fenomene spectaculoase pe cer in luna iunie: Toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața In luna iunie toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața. Trei se vad ușor, Saturn, Marte și Jupiter, iar doua, Venus și Mercur, destul de greu, foarte aproape de orizont, in crepuscul. Luna iunie…

- Berbec Inca de dimineața este posibil sa te confrunți cu anumite probleme care te ingrijoreaza pe de o parte, dar pe de alta parte te țin foarte ocupat așa incat nu mai ai timp sa te gandești la nimic altceva. Vibrațiile actuale te incurajeaza sa faci niște transformari in viața ta și sa iei decizii…