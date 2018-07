Horoscopul vara 2018 Cristina Demetrescu. Doua zodii vor fi protejate de divinitate, vor avea o vacanţă ca-n poveşti Berbecii pot avea un an foarte bogat. Sunt sustinuti financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat cu ceea ce fac si ce isi asuma. Taurii au un an bun relational, se pot casatori. Pot stabilit anumite parteneriate sau se pot ajuta de anumiti oameni. Scapa, cum spuneam, de Saturn, care ii potenteaza in urmatoarea perioada si pot scapa de momentul acela in care sa faca schimbari obligatoriu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

