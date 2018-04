De saptamana trecuta, am intrat cu totii sub influenta lui Chiron ce s-a mutat in Berbec pentru 9 ani, a lui Saturn ce a inceput miscarea retrograda pentru 5 luni iar intunecatul si poreclit "maleficul" Pluto la randul sau este retrograd pentru 5 luni in anuala miscare de acest gen pe care o are.

Ne asteapta zile ce aduc lucruri si energii noi in zilele urmatoare, cuintrand inpe 24 aprilie si cumergand in conjunctie si deci intarind efectul luiretrograd. Vom vedea in fiecare zi in parte ce aduc aceste noi miscari, combinate cu ceea ce exista deja pe harta astrala…