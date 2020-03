Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 11 MARTIE 2020. O zi cu oportunități prin Jupiter! Mercur este deja direct si ne asteptam sa capatam ceva mai multa claritate cu privire la informatii dar si sa avem gandire mai limpede, mai ales ca este acum in Varsator, zodie orientata spre viitor si umanitarism cu cap deschis. Totusi, abia la inceput de aprilie ne putem baza pe puterea totala a lui Mercur direct, acum fiind inca in umbra post retrograda. Soarele e intr-un frumos sextil cu norocosulm Jupiter, deci se anunta o zi norocoasa. Ne indreptam spre mijlocul lui martie si am face bine sa privim optimisti spre viitor, spre aceasta primavara. Acest sextil ne va ridica moralul. Nimic nu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Venus intra in Taur si toate semnele de Pamant au de castigat. Dar nu doar ele! Iubareata Venus este acasa in Taur, unde ea este regina si toata lumea are beneficii. Dragostea infloreste! Venus intra in Taur si va ramane aici pe tot parcursul lunii martie. E timpul ca inima ta sa zambeasca si portofelul…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 FEBRUARIE 2020; incepe weekendul ce gazduieste prima Luna Noua din sezonul Pesti si totodata ultima Luna Noua din anul astrologic ce a inceput in 20 martie 2019 o data cu intrarea Soarelui in Berbec, prima zodie din cele 12. Mercur este deja in…

- Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2020, cu Soarele in Varsator, aduce tensiuni și discuții in contradictoriu pentru unele zodii. Este ziua in care se face din țanțar armasar și totul in jur devine dramatic. La extrema cealalta, norocul ii lovește pe nativii din zodiile de pamant.

- Pe 20 ianuarie, Soarele intra in Varsator, iar acest aspect aduce numeroase lucruri pozitive in special in viata nativilor de Foc. Cadouri din partea destinului și decizii radicale pe plan amoros, asta aduce horoscopul zilei de 20 ianuarie 2020.

- Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Daca esti intr-o relatie ar fi bine sa mentii un climat pozitiv intre tine si jumatatea ta si sa eviti problemele sau implicarea in dispute. Doar asa va veti putea relaxa amandoi. Esti singur?. S-ar putea sa ai noroc si sa te ciocnesti efectiv…

- Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019…

- Horoscop Mariana Cojocaru 22 - 28 decembrie 2019 Berbec - Soarele a intrat in Capricorn și pe data de 26 Decembrie va fi Eclipsa Inelara de Soare. Va fi o saptamana cu incarcatura grea și semnificație karmica și mai grea. Cuadratura Soarelui natal cu Eclipsa de Soare va poate face K.O., exact ca…