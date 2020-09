Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi LUNI 31 AUGUST 2020. Moment de respiro inainte de septembrie! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Va trebui sa faci o miscare bine gandita azi. Problemele de familie necesita atentia ta urgenta. Un zambet te ajuta, dar nu e sufficient. Incearca sa nu reactionezi dur la provocari. Poti avea o zi minunatata daca nu iti mai faci griji pentru orice detaliu. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai) Atunci cand ceri un raspuns, acesta apare in fata ta mai devreme sau mai tarziu. Cand ai nevoie de un sfat pentru o situatie mai dificila, o persoana grijulie va aparea subit, asa este normal in Univers. Ai incredere ca detii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 23 IULIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul…

- In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 9 IULIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 8 IULIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 7 IULIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 13 IUNIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 9 IUNIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 6 IUNIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…