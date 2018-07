Stiri pe aceeasi tema

- A doua eclipsa din aceasta vara si a 4 a din acest an este Eclipsa totala de Luna in Varsator si va avea loc pe 27 iulie 2018. E vorba de Luna plina, cu Luna in Varsator si Soarele in Leu, la gradul 4:45, fiind implicate nodurile lunare si in special Nodul Sud.E un moment de shift semnificativ in constiinta…

- Suntem la 2 zile distanta de o noua portie de Mercur retrograd, a doua oara pe acest an, pana pe 19 august si in zodia Leu. Si suntem la 3 zile distanta de cea mai lunga eclipsa totala de Luna plina a secolului nostru ce va avea loc Vineri 27 iulie in Varsator, moment vizibil si din Romania cand…

- Cantarețul Adrian Enache a transmis un mesaj dupa moartea artistului Ilie Micolov. Drama lui Ilie Micolov. A fost parasit de familie: „S-au dezis de mine’ Ilie Micolov a compus una dintre cele mai fredonate melodii romanești. „Dragoste la prima vedere’, scrisa dupa intalnirea cu o fata la Miliție Legatura…

- Cristi Mitrea este topit dupa fiul sau și al Andreei Mantea. Luptatorul de MMA posteaza din ce in ce mai des fotografii și inregistrari video cu baiețelul sau. Cristi Mitrea se afișeaza tot mai des in compania baiețelului sau și al prezentatoarei de televiziune Andreea Mantea . Luptatorul de MMA este…

- Alina Vidican, femeia pe care Cristi Borcea a parasit-o pentru Valentina Pelinel, a fost avertizata inca de la nunta despre faptul ca ar putea fi inșelata de partenerul de viața. Cristi Borcea este cunoscut ca un mare crai. Femeile cu care a fost insurat au fost tradate in amor, ceea ce ar putea sa…

- Monica Tatoiu a dezvaluit de la ce salariu a plecat pe vremea cand era angajata. Ea a ajuns sa aiba 10.000 de euro pe cartea de munca. Monica Tatoiu a fost ani de zile la conducerea unei cunoscute companii de produse cosmetice. Femeia de afaceri a caștigat foarte bine, veniturile sale fiind mai mult…

- Astazi, planeta iubirii Venus face un aspect astral armonios de trigon cu Uranus si Saturn. Intrucat aceste aspecte au loc in apropiere de eclipsa solara din Rac, apare un sentiment in aer ca si cum "nu ma pot abtine din a iubi". Ai putea simtic ca sunt forte mai mari in joc care iti ghideaza inima…

- Horoscopul saptamanii 7-13 mai 2018 incepe cu Luna aflata in zodia Varsator, care ne incurajeaza sa fim originali, independenți, in timp ce Soarele, aflat in zodia Taur, ne cere sa ramanem cu picioarele pe pamant și sa ne gestionam cu ințelepciune resursele. Berbecii atrag norocul doar daca…