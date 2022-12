Horoscop WEEKEND 10 -11 decembrie 2022. Cum depășim haosul și confuziile? Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 9-11 decembrie 2022 scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana sta sub semnul intrarii lui Venus in Capricorn. In aceeasi zi in care schimba zodia, planeta iubirii face cuadratura cu Jupiter cel norocos. Desi te poti simti confuz in ceea ce priveste lucrurile pe care le doresti cu adevarat, nu totul este haotic. Da-ti voie sa-ti explorezi interesele in zona romantica. Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Socializarea si timpul petrecut cu prietenii merita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

